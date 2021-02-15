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Питерец.ру » Общество » Танкисты ЗВО приступили к освоению экстремального вождения в Ленобласти

Танкисты ЗВО приступили к освоению экстремального вождения в Ленобласти

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗВО
Танкисты ЗВО приступили к освоению экстремального вождения в Ленинградской области

Курсанты учебного центра по подготовке танковых экипажей Западного военного округа в Ленинградской области приступили к освоению приемов экстремального вождения.

В ходе занятий механики-водители выполняют приемы маневрирования на скоростной трассе, совершенствуют прохождение маршрута в составе колонны на максимальных и минимально доступных скоростях, выполнят повороты и развороты различной сложности. Также в ходе занятия по преодолению оврагов, искусственных и естественных препятствий курсанты = будущие специалисты танковых войск отрабатывают прохождение танковых рвов, косогоры, крутые спуски, проходы в минных заграждениях и др препятствия.

На протяжении всего маршрута трасы подразделением разведки будет имитироваться условия, приближенные к реальному бою, используя при этом дымовые гранаты, взрыв пакеты и холостые патроны.

Такие занятия развивают внимательность и концентрацию у механиков-водителей танков Т-72Б3 последней модификации, а также позволяют оценить возможность боевой техники.

Практику экстремального вождения проходят более 250 механиков-водителей Западного военного округа.

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