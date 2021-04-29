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Питерец.ру » Общество » Танк Т-34 возглавит колонну бронетехники на Параде Победы в Петербурге

Танк Т-34 возглавит колонну бронетехники на Параде Победы в Петербурге

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
PiXABAY
Танк Т-34 возглавит колонну бронетехники на Параде Победы в Санкт-Петербурге

Танк Т-34-85 возглавит колонну военной техники, которая пройдет торжественным  маршем по Дворцовой площади Санкт-Петербурга на военном параде, посвящённом 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В составе механизированной колонны будет более 90 образцов военной техники, включая бронеавтомобили «Тайфун-К», «Тигр», бронетранспортёры БТР-82А со стрелками-зенитчиками, БТР-80, боевые машины пехоты БМП-3, танки новейшей модификации Т-72Б-3. Впервые в составе парадных расчётов по Дворцовой площади пройдут тактические защищенные автомобили «Тайфун 4х4», роботизированные комплексы разминирования «Уран-6», многоцелевой механизированный комплект оперативного развертывания временных дорог КРВД.

В парадном строе авиации будет задействовано 30 единиц техники, в том числе вертолёты Ми-28, Ка-52, Ми-8 и Ми-26, боевые самолёты Су-34, Су-30,
Су-35, МиГ-31, транспортные самолёты Ту-134, Ан-12, Ан-26.

Всего в Параде Победы в Санкт-Петербурге примут участие более 4,5 тыс. военнослужащих Западного военного округа, воспитанников Суворовских и Нахимовского военных училищ, курсантов вузов  Минобороны России, МЧС РФ, МВД РФ и войск Национальной гвардии России.

Первая совместная тренировка парада пройдёт на Дворцовой площади 30 апреля в 10.00. Перевозка техники, для участия в тренировке будет осуществлена ночью с 29 на 30 апреля. Генеральная репетиция Парада Победы состоится 7 мая в 10.00.

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