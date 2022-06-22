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Петербуржцы зажгли на Дворцовой площади 50 тысяч свечей

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
Петербуржцы зажгли на Дворцовой площади 50 тысяч свечей

В Санкт-Петербурге состоялась акция «Свеча памяти». Мероприятие организовано в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Участие в событии принял Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.

– Зажигая свечи, мы вспоминаем миллионы погибших, павших в боях за Родину, умерших от голода и холода, тех, кто погиб под фашистскими бомбами. В нашем городе проживают около 66 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. Это люди с ограниченными возможностями, труженики тыла, несовершеннолетние узники концлагерей, блокадники. Низкий вам поклон! – сказал спикер.

Исполнительный директор Санкт-Петербургского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Ирина Гутина отметила международный статус акции и поблагодарила петербуржцев за сохранение памяти о подвиге советского народа.

– Более тысячи площадок, 30 стран мира – таков масштаб акции сегодня. В ночь на 22 июня мы в третий раз создадим композицию из свечей  в память о тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны и отдал жизнь ради нашей свободы, – сказала Ирина Гутина.

В этом году мероприятие впервые прошло на Дворцовой площади. С вечера 21 июня волонтёры составили огненную композицию из значимых символов города: Адмиралтейство, Нарвские ворота, монумент «Родина – мать», установленный на Пискаревском мемориальном кладбище. Инсталляции появились во всех городах-героях, городах воинской славы и городах трудовой доблести. Картины объединил общий лозунг – «Помним».

Источник: ЗАКС
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