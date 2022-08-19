«Военно-медицинская эстафета» в рамках «АрМИ 2022» продолжилась соревнованиями младшего и среднего медицинского состава

На базе одного из самых современных в России симуляционных учебных центров Военно-медицинской академии были организованы практические станции, где участники из 15 стран мира продемонстрировали компетентному международному жюри свои профессиональные навыки.

Прохождение этапа может начинаться с любой станции, при условии, что пройти необходимо все четыре. Время прохождения станций неограничено. За неправильно выполненные практические манипуляции, нарушения порядка действий и иные нарушения присуждается штраф в виде баллов.

В этом году проверка для младшего и среднего медицинского состава была организована на станциях:

Практическая станция № 1 – Сердечно-легочная реанимация;

Практическая станция № 2 – Катетеризация мочевого пузыря

Практическая станция № 3 – Внутривенное введение лекарственного препарата;

Практическая станция № 4 – Десмургия (наложение повязок)

По итогам четырех дней соревнований команда военных медиков из России уверенно лидирует с 8555 баллами. На втором месте Узбекистан – 5902 балла и на третьем белорусская команда с 5512 баллами.