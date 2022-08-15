Военно-медицинская эстафета первый день соревнований

Первым состязанием Военно-медицинской эстафеты по программе «Индивидуальное мастерство» стали стрельбы в тире.

Врачи соревновались в стрельбе из 9 –мм пистолета Макарова ПМ на дистанции 25 метров. Задачи конкурса: поразить мишень на точность, а также за 1 минуту необходимо выпустить точно в цель 10 патронов.

Члены команд младшего и среднего медицинского звена, кроме соревновались в стрельбе из автомата АК-74М, лежа, с дистанции 100 метров.

Результаты стрельбы каждого участника соревнований определялись по сумме выбитых очков в мишенях зачетных серий. Итоги этого конкурса будут суммироваться с общим числом набранных баллов по этапам эстафеты

Соревнования по стрельбе проходят в тире закрытого типа Военно-медицинской академии, который построен с соблюдением всех технических требований, предъявляемых к подобным спортивным сооружениям..

Во вторник будет проведен второй этап проверки индивидуального мастерства – преодоление полосы препятствий младшим и средним медицинским персоналом.