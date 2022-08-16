Военно-медицинская эстафета полоса препятствий

16 августа на базе учебного обеспечения Военно-медицинской академии в Красном Селе прошёл очередной этап международных соревнований по военно-медицинскому многоборью «Военно-медицинская эстафета» в рамках Армейских международных игр – 2022. Этап «Индивидуальное мастерство» среди младшего и среднего медицинского персонала женских и мужских команд проверял выучку военных медиков на комплексном упражнении по преодолению полосы препятствий.

На полосе препятствий общей протяжённостью 400 метров надо было выполнить метание гранаты, преодолеть лабиринт, разрушенную лестницу, разрушенный мост, стену с проломами, а также проползти под днищем бронетехники и собрать автомат на время.

По предварительным данным, первое место в командном зачёте среди женщин занимает команда Российской Федерации. Девушки показали отличные результаты на вчерашних стрельбах в тире, и сегодня младший сержант Виктория Басаркина и прапорщик Елизавета Пушкина снова поделили между собою первое и второе места со временем 2.47 и 3.07 соответственно, третье место заняла Зухракон Эркинбоева из Узбекистана

Среди мужчин тоже уверенно лидировали россияне: прапорщик Аслан Биджиев и ефрейтор Карашаев Каншумас прошли полосу препятствий за рекордные 2.34. Третьим стал представитель сборной Узбекистана Валижон Бегалиев

Все команды проявили волю к победе и показали хороший уровень подготовки, что было непросто, ведь в Санкт-Петербурге + 30. Для безопасности участников и зрителей была организовано дежурство медицинских бригад скорой помощи.