В Ленобласти военнослужащие ЗВО захоронили останки 85 советских воинов, найденных при раскопках

В Ленинградской области на воинском захоронении №129 «Высота Пунктирная» военнослужащие гвардейской Красносельской ордена Ленина Краснознаменной мотострелковой бригады Западного военного округа совместно с историко-просветительской общественной организацией «Память земли нашей» провели торжественно-траурную церемонию захоронения останков 85 военнослужащих 51-ой Перекопской стрелковой дивизии.

Останки военнослужащих, погибших в феврале 1940-го года северо-восточнее поселка Гаврилово, Ленинградской области в ходе Советско-финляндской войны, были обнаружены поисковым отрядом «Озерный» весной этого года.

Торжественно-траурную церемонию провели с соблюдением всех воинских почестей, с военным оркестром, почетным караулом, салютной группой, похоронной командой.

В церемонии приняли участие более 70 человек в том числе командование мотострелковой бригады ЗВО, администрация сельского поселения Гаврилово, представители поисковых отрядов и участники молодежного, патриотического движения «Юнармия».