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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти артиллеристы ЗВО почтили память освободителей города-героя Луги

В Ленобласти артиллеристы ЗВО почтили память освободителей города-героя Луги

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗВО
В Ленобласти артиллеристы ЗВО почтили память освободителей города-героя Луги

Сегодня в городе Луга Ленинградской области, военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа почтили память советских воинов, освободивших город 12 февраля 1944 года.

Артиллеристы совместно с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями города возложили цветы и венки к подножью мемориала «Павших героев». Присутствующие почтили минутой молчания память погибших защитников Родины. Почётный караул и военный оркестр провели ритуал отдания воинских почестей.

Кроме того, для учащихся школ города военнослужащие Севастопольской мотострелковой бригады провели уроки мужества, посвященные знаменательной дате.

Город Луга был освобожден советскими войсками 12 февраля 1944 года. На следующий день, в оперативной сводке Совинформбюро сообщило: «Войска Ленинградского фронта, развивая наступление, в результате умелого обходного маневра и последующего штурма вчера, 12 февраля, овладели городом и железнодорожным узлом Луга».

Войскам, участвовавшим в освобождении города,  приказом Верховного Главнокомандования от 13 февраля 1944 года была объявлена благодарность. В Москве, в честь освобождения Луги, был дан салют двенадцатью артиллерийскими залпами из 124 орудий.

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