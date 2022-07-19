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Питерец.ру » Общество » Помощь Мариуполю от фонда «Победа» может закончиться отмыванием средств

Помощь Мариуполю от фонда «Победа» может закончиться отмыванием средств

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Опубликовал: Anton78
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Помощь Мариуполю от фонда «Победа» может закончиться отмыванием средств

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов может использовать фонд «Победа», отвечающий за восстановление Мариуполя, в целях присвоения средств. Аналогичная система уже была опробована при работе с Фондом святого преподобного Сергия Радонежского.

В понедельник градоначальник принял участие в праздновании в Подмосковье 600-летия со дня обретения мощей преподобного Сергия Радонежского. Глава Смольного отметил, что святого в Северной столице чтут.

Сам Беглов является почетным членом попечительского совета Фонда святого преподобного Сергия Радонежского. «Знакомство» с организацией состоялось несколько лет назад, когда Беглов был представителем президента в Центральном федеральном округе. По некоторым данным, в то время Александр Дмитриевич в основу своей внутриаппаратной и публичной стратегии заложил формат главного церковно-государственного деятеля, получив в распоряжение инфраструктуру церкви для проведения масштабных пиар-акций и контроль над крупными финансовыми потоками.

Подобным образом ситуация может обернуться и с фондом «Победа». Именно через него планируется заниматься восстановлением Мариуполя. Есть основания полагать, что «Победа» позволитградоначальнику «отмывать» бюджетные средства.

На данный момент о деятельности фонда в отношении Мариуполя нет каких-либо четких данных. Губернатор предпочитает уклоняться от вопросов СМИ.

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