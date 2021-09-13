ента новостей

10:45
30 лет сотовой связи
09:09
«Вторичка» тоже подорожала
08:42
Губернатор встретился с патриархом
07:12
За что еще будут штрафовать в метро?
07:12
Воскреснет ли Медведев?
05:47
Снялись с выборов в знак протеста
23:29
Барриос сыграл за Колумбию полный матч, а Бразилия победила Перу и без Малкома с Клаудиньо
11:40
Яндекс помогает с прививками
09:47
Что с туризмом?
09:14
Бензин подешевел
15:22
Самый известный российский футбольный болельщик пообещал помочь с открытием музея истории футбола в Петербурге
09:30
Наведут ли порядок в петербургском Избиркоме?
08:56
Бюджет пополнился за счет налогов
08:20
Они перешли на «дистанционку»
22:38
Из-за запрета ФИФА Малком и Клаудиньо не сыграют за «Зенит» в ближайших матчах
10:30
Яйца для арабов
09:47
От техосмотра откажутся?
08:56
Уехать на маршрутке – чудо!
00:16
Смолов забил победный гол в ворота Мальты, но счёт скромный – всего лишь 2:0
14:43
Аферисты оставили без денег пенсионерку из Выборга
14:31
Мошенники оставили без денег пенсионерк из Соснового Бора
13:33
Декоративные рыбы, амфибии и земноводное улетели из Санкт-Петербурга
09:52
Симптомы коронавируса
08:38
Много ли мы платим за ЖКХ?
07:56
Лавров о формировании личности
23:31
«Адмирал» буквально утонул в игре против СКА, проиграв с разницей в 7 шайб
19:22
Любовь Казарновская и Фабио Мастранджело представят плейлист из любимой музыки Достоевского в Петербургской филармонии
15:04
Военно-историческое мероприятие «Бой Колобанова»
15:00
«Фонд Доноров» выпустил фирменный гематоген
14:08
Выставка Марата Тажибаева «Переплетение»
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Губернатор встретился с патриархом

Губернатор встретился с патриархом

0
0
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
Александр Беглов провел встречу с главой РПЦ

Патриарх Русской православной церкви – человек, имеющий огромное влияние. При этом главный церковный иерарх является не только духовным лицом, но и общественником. Поэтому Кирилл принимает участие в различных мероприятиях и взаимодействует с представителями власти.

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице прошла встреча главы РПЦ и губернатора Беглова. Градоначальник поблагодарил патриарха Кирилла за духовную поддержку людей в период пандемии. Александр Дмитриевич также отметил вклад служителей церкви в празднование 800-летия со дня рождения Александра Невского. По словам Беглова, Православная церковь принимает активное участие в формировании духовных ценностей у людей.

Главные торжества, посвященные юбилею Александра Невского, прошли вчера. Патриарх Кирилл отслужил праздничную литургию. На богослужении присутствовали глава Совфеда Валентина Матвиенко, губернатор Беглов и другие известные деятели.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

6-05-2019, 08:17
Кирилл приедет позже
16-12-2016, 10:16
Встреча с партиархом
30-03-2020, 06:43
Патриарх внес ясность
17-10-2019, 08:04
Почему революции были в Петербурге?
14-05-2018, 10:18
В Петербурге патриарх Кирилл освятил Троице-Измайловский собор
1-05-2017, 09:15
Молебен патриарха

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
372
1-09-2021, 13:36
В Ленобласти грузовик переехал 6-летнего мальчика
0
364
1-09-2021, 13:31
В Петербурге таксист сбил школьницу
0
340
31-08-2021, 13:02
На КАД автомобиль такси сгорел после ДТП, в салоне обнаружили труп
0
305
31-08-2021, 12:47
В Ленобласти в ДТП пострадали трое детей
Наверх