Губернатор встретился с патриархом

Патриарх Русской православной церкви – человек, имеющий огромное влияние. При этом главный церковный иерарх является не только духовным лицом, но и общественником. Поэтому Кирилл принимает участие в различных мероприятиях и взаимодействует с представителями власти.

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице прошла встреча главы РПЦ и губернатора Беглова. Градоначальник поблагодарил патриарха Кирилла за духовную поддержку людей в период пандемии. Александр Дмитриевич также отметил вклад служителей церкви в празднование 800-летия со дня рождения Александра Невского. По словам Беглова, Православная церковь принимает активное участие в формировании духовных ценностей у людей.

Главные торжества, посвященные юбилею Александра Невского, прошли вчера. Патриарх Кирилл отслужил праздничную литургию. На богослужении присутствовали глава Совфеда Валентина Матвиенко, губернатор Беглов и другие известные деятели.