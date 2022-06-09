Контроль над финансированием восстановления Мариуполя может попасть в руки Захватовых

«Фонд Победа» выступит в роли посредника при финансировании восстановления Мариуполя, которое будет осуществлятьсяза счет Санкт-Петербурга.

Ранее организация не принимала участия в подобных проектах. Вопросы вызывает и «контролирующий» еечеловек –Василий Волобуев, завоевавший лояльное отношение губернатораПетербурга АлександраБеглова. В 2019 году он поддерживал избрание чиновника на пост градоначальника.

Примечательно, что схема с участием подконтрольного приближенным Беглова фонда имела место и в деле с реконструкциейМорского собора Святого Николая Чудотворца в Кронштадте. Для этого тоже был создан специальный благотворительный фонд.

Беглов занял пост в попечительском совете организации, замглавы администрации Кронштадтского района Андрей Кононов стал гендиректором компании, а помощник председателя ГосдумыАлександр Захватов – членом ревизионной комиссии фонда.

Допускалось, что Кононов и Захватовпопали в сферустроительства и благотворительности только благодаря тесным связям с петербургским губернатором.Захватов при этом взял на себя руководство реконструкцией собора.А Кононовав 2017уволили с должности замглавы администрации.

В результате основной подрядчик фонда, через карманы которого прошли 3 миллиарда рублей из городского бюджета,был пойман на мошенничестве и коррупции.

Не исключено, что в случае с «Победой» и поддержкой Мариуполя сложится аналогичная ситуация. Глава фондаВолобуев находится в уже достаточно преклонном возрасте, и раньше ничем подобным не занимался. По факту, распоряжаться процессами может уже упомянутая семья Захватовых. Сыновья Александра Захватова, Игорь и Андрей, давно получили статус «решал» Беглова.