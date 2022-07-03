В Петербурге открыли памятник Серафиму Вырицкому

В рамках празднования 280-летия основания Санкт-Петербургской епархии и дня всех Санкт-Петербургских святых был торжественно открыт памятник святому преподобному Серафиму Вырицкому у храма святого в Большом Гостином дворе. В церемонии приняли участие митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, вице-губернатор города Борис Пиотровский, депутаты петербургского парламента.

После освящения памятника состоялось вручение грамот и знаков преподобного Серафима Вырицкого.

- Сегодня знаменательный день, когда в городе появляется памятник святому, тесно связанному с нашим городом и его окрестностями. Жизнь Серафима Вырицкого — пример для всех православных. Будучи богатым предпринимателем, он посвятил свои таланты Вере и Отечеству, принял духовное подвижничество. Большое спасибо руководству Гостиного двора, скульптору Юлии Резниченко, спонсорам. Отдельная благодарность — Правительству Санкт-Петербурга за активную поддержку хорошей инициативы. Желаю вам, владыка Варсонофий, и всем присутствующим любви в сердце и крепости духа, - сказал Александр Бельский.

Преподобный Серафим Вырицкий (1866-1949) – иеросхимонах Русской Православной Церкви, широко почитаемый в православной среде, как старец, провидец и покровитель семьи и предпринимателей. Идея создания памятника была приурочена к 20-летию прославления преподобного Серафима Вырицкого настоятелем храма иереем Артемием Наумовым.