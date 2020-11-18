Архивные материалы о разрушенном соборе «всей российской артиллерии», где Пушкин крестил дочь, представят в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге 19 ноября в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи Минобороны РФ состоится открытие выставки «Окормляя русскую артиллерию: Сергиевский всей артиллерии собор – вехи истории».

Основу выставки составила обширная коллекция материалов по истории Сергиевского всей артиллерии собора, хранящаяся в научном архиве музея.

Особо ценными экспонатами выставки стали две сохранившиеся иконы праздничного ряда иконостаса Сергиевского собора (вторая половина 1790 г.), которые после закрытия храма поступили в Государственный Русский музей.

Посетители выставки увидят архивные документы о строительстве церкви Сергия Радонежского чудотворца, рапорт на имя П.И. Мелиссино, инспектора всей артиллерии, о пожертвовании графом П.А. Зубовым суммы на строительство церкви, благословение на постройку каменного храма от обер-священника армии и флота П.Я. Озерецковского, чертежи Сергиевского всей артиллерии собора, проекты переустройства храма, сметы на переустройство, фрагменты из переписки митрополита Новгородского, Санкт-Петербургского, Эстляндского и Выборгского Амвросия (Подобедова) с А.А. Аракчеевым о штатах собора, уникальные фотографии, картины и гравюры с видами собора, постановление Президиума Облисполкома от 31 мая 1932 года. №72-47 «О ликвидации Сергиевского собора, находящегося на ул. Чайковского в городе Ленинграде», переписка государственных учреждений о ликвидации Сергиевского в 1933 году, макет здания ОГПУ-НКВД.

В 2020 г. исполняется 220 лет со дня освящения каменной церкви Сергия Радонежского. В 1803 г. храм получил статус Собора «всей российской артиллерии», и более 130 лет являлся одним из крупнейших в Санкт-Петербурге воинских храмов.

Его история храма насчитывает более трех столетий: от небольшой деревянной церкви для служащих Литейного двора, построенной в первой трети XVIII в., до великолепного каменного собора – одной из доминант Литейной части Санкт-Петербурга начала XX в.

Так в 1832 г. А.С. Пушкин крестил в Сергиевском соборе свою старшую дочь Марию.