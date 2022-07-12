В Петропавловском соборе прошло богослужение в День апостолов Петра и Павла

Спикер петербургского парламента Александр Бельский принял участие в престольном празднике императорского Петропавловского собора, посвящённом Дню святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Это один из самых значимых христианских праздников, названный в честь учеников Христа. Оба апостола приняли мученическую кончину в Риме при императоре Нероне.

Мероприятие открылось двухчасовой Божественной литургией с участием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Предстоятелю Русской Православной Церкви в богослужении помогали митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, архиереи Санкт-Петербургской митрополии.

– Наши предки начали почитать этот престольный праздник сразу после Крещения Руси. Сегодня он имеет особое духовно-историческое значение для нашего города. Пётр Великий сделал проповедников христианской веры покровителями Санкт-Петербурга, назвав в честь первого город, а в честь обоих Петропавловский собор, – отметил Александр Бельский.

Первая после двухлетних коронавирусных ограничений литургия совпала с 300-летием иконостаса Петропавловского собора, созданного по указу Петра I в 1712-1733 годах. Иконостас символически отражает связь династий Рюриковичей и Романовых: в нём представлены святые царицы и святые, которые фактами своей жизни ассоциируются с императором Петром I и его семьёй.