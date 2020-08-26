Митрополит Варсонофий прибыл на заседание Святейшего Синода 25 августа

СМИ уже оповестили о том, что протоиерей Дмитрий (Смирнов) более не является председателем патриаршей комиссии по вопросам семьи и защиты материнства и детства. «Питерец.ру» посмотрел журнал заседания Святейшего Синода Русской православной церкви от 25 августа: причиной отставки известного священника с поста председателя вышеназванной комиссии стало его собственноручное заявление. Новым куратором семейных ценностей в руководстве церкви стал Фёдор Лукьянов.

Сайт Петербургской митрополии цитирует фрагмент вступительного слова патриарха Кирилла (заседание проходило в Свято-Даниловом монастыре), который упомянул «непростые обстоятельства». Важно подчеркнуть то, что митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий имеет высокий статус в Священном Синоде.

Среди других решений Синода наблюдатели уже отметили смену патриаршего экзарха в Белоруссии: этот пост доверили епископу Вениамину (Тупеко), возглавляющему Борисовскую епархию. Бывший экзарх Московского патриархата в соседней стране Павел (Пономаренко) займёт митрополичью кафедру на Кубани.