С Рождеством!

«Питерец.ру» сообщает, что православные христиане празднуют Рождество Христово. Сегодня по причине пандемии церковь и прихожане столкнулись с рядом сложностей. Из-за этого праздничные служения состоялись далеко не во всех церквах.

Главную рождественскую службу в Северной столице возглавил митрополит Варсонофий. На этом богослужении в Казанском соборе побывали и руководители Петербурга. В церкви побывали Александр Беглов и Вячеслав Макаров.

Варсонофий зачитал послание патриарха Кирилла, в котором глава Русской Православной Церкви особо отметил роль медицинских работников и пожелал им удачи в борьбе с covid-19.

Напоминаем, что пандемия коронавируса оказала серьезное влияние на все сферы жизни. Верующие тоже оказались вынуждены приспосабливаться к новым для себя реалиям.