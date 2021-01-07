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Питерец.ру » Общество » С Рождеством!

С Рождеством!

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Петербург встретил Рождество Христово

«Питерец.ру» сообщает, что православные христиане празднуют Рождество Христово. Сегодня по причине пандемии церковь и прихожане столкнулись с рядом сложностей. Из-за этого праздничные служения состоялись далеко не во всех церквах.

Главную рождественскую службу в Северной столице возглавил митрополит Варсонофий. На этом богослужении в Казанском соборе побывали и руководители Петербурга. В церкви побывали Александр Беглов и Вячеслав Макаров.

Варсонофий зачитал послание патриарха Кирилла, в котором глава Русской Православной Церкви особо отметил роль медицинских работников и пожелал им удачи в борьбе с covid-19.

Напоминаем, что пандемия коронавируса оказала серьезное влияние на все сферы жизни. Верующие тоже оказались вынуждены приспосабливаться к новым для себя реалиям.

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