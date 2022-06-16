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Питерец.ру » Общество » Вырос спрос на водонагреватели

Вырос спрос на водонагреватели

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Петербуржцы стали чаще покупать водонагреватели

Отключение горячей воды люди переживают по-разному. Кто-то не видит в этом больших проблем. Другие – предпочитают искать выход из сложившегося положения. Отличным помощником в такой ситуации становится водонагреватель.

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице стали активно приобретать эти приборы. Если брать последние 1,5 месяца, то спрос на водонагреватели вырос в 3 раза. Для сравнения учитывался этот же период 2021 года.

Причем популярны приборы накопительного и проточного типа. Выбор конкретного водонагревателя зависит от условий применения. С помощью водонагревателей люди лучше справляются с проблемой отключения воды.

Среди проточных моделей наиболее востребованы водонагреватели мощностью 3,5 кВт с изливом и душем. Что касается накопительных, то петербуржцы предпочитают бойлеры из нержавейки на 50 литров.

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