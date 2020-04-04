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Питерец.ру » Общество » Спрос на доставку еды вырос

Спрос на доставку еды вырос

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
reyhan116.ru
Петербуржцы стали заказывать еду на дом

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице вырос спрос на доставку еды на дом. Отмечается, что 39% петербуржцев стали приобретать больше еды. 86% граждан заказывают такую доставку 2-3 раза в день. Сумма среднего чека выросла на 25%.

В сервисе «Самокат» отмечают, что количество заказов увеличилось на 40%. В Петербурге люди активно покупают товары бакалеи, мясные консервы, мучную продукцию и товары для дома. Специалисты отмечают, что 26% горожан начали питаться правильнее.

Посмотрим, какая тенденция сохранится в дальнейшем. Сейчас горожане располагают достаточным количеством денег, чтобы позволить себе доставку еды. Если экономическая ситуация значительно ухудшится, то люди станут заказывать пищу меньше.

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