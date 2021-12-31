В Петербурге активно покупали комнаты. Причем это жилье приобретали в ипотеку. В течение 2021 года спрос на недвижимость данного сегмента вырос в 1,5 раза. В декабре он увеличился примерно на 5%.

Причиной тому стали низкие ставки по ипотеке, а также лояльное отношение банков к заемщикам. Чаще всего люди приобретают комнаты, чтобы иметь стабильный источник дополнительного дохода. По словам специалистов, наибольшим спросом пользуются комнаты в центре города и находящиеся рядом со ст. метро.

«Питерец.ру» задается вопросом: «Продолжит ли расти спрос в 2022 году?» Многое будет зависеть от ипотечных ставок и ситуации на рынке недвижимости в целом. Если приобретать комнаты для сдачи в аренду по-прежнему будет выгодно, желающих на такие покупки окажется много. Некоторые эксперты уверены, что такого же роста спроса мы вряд ли увидим.