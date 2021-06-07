Нам нужны бойлеры!

Отключение горячей воды – традиционное событие, которое периодически происходит в наших домах. Часто это возникает в не самый подходящий момент и становится серьезной проблемой для граждан. Например, крайне неудобно, когда горячую воду отключают в жаркую погоду.

Но выходом из положения становится покупка бойлера, обеспечивающего непрерывный водонагрев. По данным «Питерец.ру», в мае этого года в Петербурге вырос спрос на такие приборы. Желающих приобрести бойлеры стало на 22% больше. Нужно отметить, что здесь наблюдается и повышение предложения, которое увеличилось на 25%.

В среднем водонагреватель можно купить за 8 тыс. рублей. Многие люди предпочитают отдать эти деньги и забыть про проблемы с горячей водой. Однако рост спроса на водонагреватели наблюдается и по другой причине.

Дело здесь не только в плановых отключениях воды. За последний год увеличился спрос на загородную недвижимость. Это неминуемо привело к необходимости использования бойлеров. Такие приборы наиболее популярны для индивидуальных систем водоснабжения. Так что компании, занимающиеся продажей данного оборудования, приобретают больше клиентов.