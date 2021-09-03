ента новостей

09:12
Снова уничтожили вражеский сыр
08:12
Оштрафовали за незаконную рекламу
23:39
СКА начал новый чемпионат с нелёгкой победы над «Северсталью» в гостях
19:03
Клава Кока и Фогель выступят на СТУ.ДЭНС в Петербурге
19:00
Ладожский мост разведут для прохода вниз по реке буксирного состава барж
16:44
В Петербурге мошенники «развели» сердобольную пенсионерку
16:40
В Петербурге мужчина погиб при падении с высоты
10:52
Появятся почтовые беспилотники
10:21
Как успокоить нервы?
09:21
Памфилова возмущена
19:58
Петер Цегларик из «Авангарда» стал автором первой заброшенной шайбы в новом сезоне КХЛ
13:36
В Ленобласти грузовик переехал 6-летнего мальчика
13:31
В Петербурге таксист сбил школьницу
13:22
В Петербурге отреставрируют дворец Воронцова
13:14
В Ленобласти разведут мост через реку Свирь
13:08
В Петербурге сотрудники ДПС провели рейд по выявлению нетрезвых водителей
13:04
На внутреннем кольце КАД перекроют две полосы движения
07:22
Что с гаражной амнистией?
07:00
Активисты против вырубки леса
06:38
Деньги для педагогов
00:16
Влашич перешёл из ЦСКА в «Вест Хэм», переход Азмуна в «Лион» может и не состояться
18:56
В Петербурге дети погибших росгвардейцев участвовали в благотворительной акции
13:39
Художник Покрас Лампас открывает мастерскую в Вавилов Лофте
13:35
В Ленобласти разведут Ладожский мост для прохода вниз по реке буксирного состава
13:02
На КАД автомобиль такси сгорел после ДТП, в салоне обнаружили труп
12:47
В Ленобласти в ДТП пострадали трое детей
12:40
На севере Петербурга иномарка сбила 10-летнюю девочку
12:33
В Ломоносове два кавказца изнасиловали девушку
12:26
В Петербурге полицейские приняли участие в благотворительной акции "В гостях у дяди Степы"
11:20
Что с новыми обязанностями застройщиков?
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Петербуржцы уже готовятся к зиме

Петербуржцы уже готовятся к зиме

0
0
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
Петербуржцы стали заранее закупать зимнюю одежду и обувь

Такие люди предпочитают заранее позаботиться о приобретении подходящей одежды и обуви. Но на этот раз петербуржцы решили готовиться не только к осени, а сразу к зиме. Спрос на зимние товары резко вырос.

По данным «Питерец.ру», жители города стали в 3,3 раза больше скупать теплую одежду, нежели в прошлые годы. Спрос на шубы и дубленки увеличился в 2 раза, на зимнюю обувь – в 2,5 раза.

Такое поведение обусловлено объективным желанием сэкономить. Сейчас зимние товары можно купить дешевле, чем во время сезона. К тому же осенью ожидается инфляция, что негативно скажется на покупательской способности граждан. Поэтому люди желают потратить деньги в благоприятный для себя период. Тем более, после очередных президентских выплат у граждан стало немного больше средств.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

4-04-2020, 09:24
Спрос на доставку еды вырос
8-04-2020, 00:19
Что покупают в аптеках во время пандемии COVID-19?
7-06-2021, 10:03
Нам нужны бойлеры!
30-03-2015, 11:31
В Северо-Западном банке Сбербанка в 2 раза вырос спрос на сберегательные сертификаты
22-04-2021, 08:18
Спрос на Черногорию
25-02-2021, 09:48
Спрос на компьютерные столы

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
174
1-09-2021, 13:36
В Ленобласти грузовик переехал 6-летнего мальчика
0
173
1-09-2021, 13:31
В Петербурге таксист сбил школьницу
0
192
31-08-2021, 13:02
На КАД автомобиль такси сгорел после ДТП, в салоне обнаружили труп
0
171
31-08-2021, 12:47
В Ленобласти в ДТП пострадали трое детей
Наверх