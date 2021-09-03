Петербуржцы уже готовятся к зиме

Такие люди предпочитают заранее позаботиться о приобретении подходящей одежды и обуви. Но на этот раз петербуржцы решили готовиться не только к осени, а сразу к зиме. Спрос на зимние товары резко вырос.

По данным «Питерец.ру», жители города стали в 3,3 раза больше скупать теплую одежду, нежели в прошлые годы. Спрос на шубы и дубленки увеличился в 2 раза, на зимнюю обувь – в 2,5 раза.

Такое поведение обусловлено объективным желанием сэкономить. Сейчас зимние товары можно купить дешевле, чем во время сезона. К тому же осенью ожидается инфляция, что негативно скажется на покупательской способности граждан. Поэтому люди желают потратить деньги в благоприятный для себя период. Тем более, после очередных президентских выплат у граждан стало немного больше средств.