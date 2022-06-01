В Петербурге состоялось празднование 80-ой годовщины Ленинградского объединения ВВС и ПВО

В Санкт-Петербурге в Гарнизонном доме офицеров прошли торжественные мероприятия по случаю 80-ой годовщины со дня образования Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны.

На торжественной церемонии присутствовал заместитель командующего армией, военный совет и ветераны объединения.

За образцовое исполнение воинского долга, усердие и отличие, проявленные при выполнении учебных и боевых задач ряд военнослужащих были награждены государственными и ведомственными наградами.

Соединения и воинские части Ленинградского объединения ВВС и ПВО дислоцируются на территории 22-х субъектов Российской Федерации, обеспечивает неприступность воздушных границ протяженностью более 3500 км. За долгую историю объединения более 400 воинов-авиаторов и воинов-зенитчиков были удостоены высокого звания Героя Советского Союза и Героя России. Среди них, трижды Герои Советского Союза летчики-асы Иван Кожедуб и Александр Покрышкин.