В Ленобласти общевойсковая армия ЗВО отметила 10-летие формирования

На территории соединений и воинских частей общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, прошли торжественные мероприятия, посвященные 10-летней годовщине со дня формирования армии.

Митинги в ознаменование юбилея начались с минуты молчания в память о погибших в годы блокады Ленинграда.

В адрес личного состава воинских частей прозвучали слова благодарности, и поздравления от командования объединения, представителей духовенства, ветеранов военной службы, проведены награждения военнослужащих, показавших высокие результаты в боевой подготовке и организации повседневной деятельности войск ведомственными наградами, ценными подарками и грамотами.

Общевойсковая армия была сформирована 1 сентября 2010 года со штабом в городе Санкт-Петербург. В состав объединения вошли соединения и воинские части Ленинградского военного округа, дислоцированные в административных границах Ленинградской и Псковской областей, такие как Красносельская, Севастопольская мотострелковые и Келецко-Берлинская артиллерийская, Неманская ракетная бригады. Вновь сформированное объединение входит в состав Западного военного округа.

День образования объединения празднуется ежегодно, 8 сентября, и приурочен ко дню Бородинского сражения 8 сентября 1812 года.

За короткий период своего существования на базе полигонов объединения регулярно проводятся сборы с командирами бригад, показные занятия с руководящим составом округов и командованием Вооруженных Сил Российской Федерации.

Части и соединения уверенно действуют в боевой обстановке, на полях боевой учебы, и на Всеармейских соревнованиях. Личный состав объединения с честью и достоинством выполняет поставленные руководством страны задачи по защите Северо – Западных рубежей Российской Федерации.