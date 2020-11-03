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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти прошли учебно-методические занятия с начальниками продслужб объединения ВВС и ПВО

В Ленобласти прошли учебно-методические занятия с начальниками продслужб объединения ВВС и ПВО

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗВО
В Ленинградской области прошли учебно-методические занятия с начальниками продслужб объединения ВВС и ПВО

В Ленинградской области на территории управления дивизии ПВО прошли учебно-методические занятия с начальниками продовольственных служб соединений и воинских частей Ленинградского объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа.

Главными целями занятий были определение путей дальнейшего улучшения организации продовольственного обеспечения военнослужащих, выработка единых подходов к проведению контрольных варок, контроль, повышение уровня специальной подготовки начальников продовольственных служб, а также подведение итогов работы за 2020 год и определение задач на 2021 учебный год.

Военнослужащим довели требования руководящих документов по совершенствованию подготовки специалистов продовольственной службы, порядку перевозки, подготовки и хранения продовольствия, а также эксплуатации комплексов.

Кроме того, были проведены инструкторско-методические занятия по вопросам обеспечения санитарно-гигиенических требований при хранении и обработке продуктов, приготовлении и приеме пищи, при содержании продовольственных складов, помещений столовых и оборудования. Помимо этого, были затронуты вопросы по оказанию услуг сторонними организациями по планированию и организации питания личного состава в стационарных условиях.

Мероприятие прошло под руководством начальника продовольственной службы объединения с соблюдением превентивных санитарно-эпидемических мер.

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