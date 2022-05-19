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Питерец.ру » Общество » Активность помогает справляться со стрессом

Активность помогает справляться со стрессом

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71
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
Как эффективно бороться со стрессом с помощью физической активности?

Психолог Елена Дорош рассказала, как физическая активность человека помогает ему бороться со стрессом. По словам специалиста, это помогает справиться с негативными эмоциями. Находясь в стрессовой ситуации, наша организм сам оказывается готовым к физической активности. Внутри человека появляются эмоции и энергия, которую необходимо выплеснуть наружу.  
 
Это может быть вымещение злобы на подушке, прогулка быстрым шагом, кратковременный бег или прыжки на месте. Важно, чтобы ваш организм почувствовал легкую и приятную усталость. Еще хорошими помощниками станут дыхательные упражнения. Например, Дорош советует сделать глубокий вдох и медленный выдох. Еще можно поочередно закрывать пальцем ноздри. При этом вдыхать через одну ноздрю, а выдыхать – через другую. 
 
«Питерец.ру» считает, что все эти рекомендации могут оказаться весьма полезными. В жизни современного человека возникает слишком много стрессов. Так что научиться эффективно справляться с ними крайне необходимо.


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