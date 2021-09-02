Как успокоить нервы?

Все люди периодически испытывают негативные эмоции. Кто-то справляется с ними достаточно легко, у других же возникают различные проблемы. Причем эти эмоции могут оказать негативное влияние на наше здоровье.

Психиатр Татьяна Караваева дала практические рекомендации, как победить эти вещи. Специалист советует сначала расслабить мышцы. Мы не можем одновременно переживать и быть в расслабленном состоянии. Поэтому расслабление очень хорошо помогает от страха и гнева.

Для победы над сильными эмоциями нужно делать дыхательные упражнения. Когда вы переживаете тревогу или беспокойство, начните дышать в среднем темпе. Причем вдох должен быть короче выдоха. Для избавления от страха лучше разозлиться. Комбинация таких эмоций помогает решить проблему.

Еще будет полезно занять каким-то физическим трудом. Это может быть обычная уборка или мытье посуды. Такое простое действие позволяет отвлечься. Кроме того, хорошим помощником станет анализ своих мыслей. Вам нужно избегать бессмысленных переживаний и воспринять относительность происходящего.

«Питерец.ру» считает эти рекомендации полезными. Если практиковать перечисленные выше вещи, можно научиться лучше справляться с негативными эмоциями.