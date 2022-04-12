Как преодолевать стресс

Психотерапевт Илья Косолапов поделился методами борьбы со стрессом. По словам Косолапова, человек может использовать одну из трех стратегий. Первая из них предполагает действие. Именно она дает наибольшее эмоциональное облегчение. У человека включаются механизмы, вытесняющие стресс. На практике это выражается по-разному. Кто-то начинает достраивать дом, другой идет в волонтеры, тертий делает что-то еще.

Вторая реакция подразумевает «бегство». Она дает меньше удовлетворения, но тревога тоже уходит. Человек стремиться выйти из стрессовой ситуации. В такие моменты люди могут переезжать в другое место или менять работу. Третья реакция связана со стратегией выживания. Человек предпочитает выжидать и не принимать каких-либо решений.

«Питерец.ру» отмечает, что способность преодолевать стресс имеет особую важность для современного человека.