ента новостей

10:27
Почему прогулки необходимы
09:47
Продолжаем самоизолироваться
19:13
В Петербурге общественники организовали передачу медоборудования для лечения больных коронавиром
19:09
На федеральной трассе «Кола» разведут Ладожский мост
19:08
В Петербурге отремонтируют участок набережной напротив Аничкова дворца
19:01
Для зрителей с нарушением слуха выпустят художественный фильм
18:59
На участке внутреннего кольца КАД между развязками с Приморским шоссе и ЗСД перекроют одну полосу движения
10:02
Будет ли аномальная жара?
09:31
Снова о льготах по аренде
22:04
Беглов и Макаров поздравили с Днём российского парламентаризма
13:42
В Ленобласти приводят в порядок воинские мемориалы
13:35
В Петербурге задержали барсеточников
13:25
На участке внешнего кольца КАД в районе развязки с Приморским шоссе перекроют одну полосу движения
09:45
Когда отменят ограничения?
09:08
Насколько вреден смартфон
16:02
Онлайн-выставка «Нет войне»
13:24
На развязке КАД с проспектом Энгельса полностью перекроют два съезда
09:31
Льготы для бизнеса
09:00
На дачу ехать можно
12:58
Трассу Р-21 «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь
12:09
В Петербург «прилетела» тысяча утят
11:11
В Петербурге задержали группу вандалов
11:04
В Петербурге задержали подозреваемых в незаконном хранении метамфетамина
09:30
Мошенники активизировались в связи с коронавирусом
08:31
Критика дистанционного образования
19:42
Проект «Вслух»: незрячим и слабовидящим почитают участники конкурса чтецов «Живая классика»
19:39
Федеральный эфир «75 лет Великой Победе»
19:37
Россельхозадзор проверил 24,5 тыс. тонн экзотических фруктов
10:37
Беглов попросил денег
10:12
В храм пока нельзя
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Общество » Почему прогулки необходимы

Почему прогулки необходимы

0
32
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
rosbalt.ru
Специалисты высказываются в пользу прогулок даже во время самоизоляции

«Питерец.ру» отмечает, что период самоизоляции имеет и другую сторону. Нехватка прогулок на свежем воздухе может привести к образованию застойных явлений в легких. В частности об этом говорит сотрудник СПбГУ Лидия Сопрун.

По мнению этого специалиста, во время самоизоляции у человека может возникнуть застойная пневмония, которая не имеет отношения к коронавирусной инфекции. Это происходит по причине недостаточного количества кислорода в легких и нехватки физической активности. Малая активность мышц, участвующих в дыхательном процессе, может спровоцировать такую проблему.

Так что режим самоизоляции становится палкой о двух концах. Для профилактики гипоксической пневмонии нужны именно прогулки на свежем воздухе. Просто проветривать помещение будет недостаточно.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

31-03-2020, 07:58
Ввели режим самоизоляции
26-06-2015, 00:15
Здоровый образ жизни: велосипедные прогулки
17-04-2020, 08:37
Рыбаки нарушают самоизоляцию
Сегодня, 09:47
Продолжаем самоизолироваться
15-04-2020, 07:55
Безработных становится больше
11-04-2020, 10:12
Оштрафовали за прием гостей

Происшествия на дорогах

0
573
8-04-2020, 11:58
В Ленобласти в ДТП погибли два человека
0
577
7-04-2020, 14:11
В Петербурге в ДТП погиб велосипедист
0
776
31-03-2020, 12:21
Смертельное ДТП на КАД
0
1 258
18-03-2020, 18:39
В Петербурге иномарка сбила девятилетнего мальчика
Наверх