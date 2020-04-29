Почему прогулки необходимы

«Питерец.ру» отмечает, что период самоизоляции имеет и другую сторону. Нехватка прогулок на свежем воздухе может привести к образованию застойных явлений в легких. В частности об этом говорит сотрудник СПбГУ Лидия Сопрун.

По мнению этого специалиста, во время самоизоляции у человека может возникнуть застойная пневмония, которая не имеет отношения к коронавирусной инфекции. Это происходит по причине недостаточного количества кислорода в легких и нехватки физической активности. Малая активность мышц, участвующих в дыхательном процессе, может спровоцировать такую проблему.

Так что режим самоизоляции становится палкой о двух концах. Для профилактики гипоксической пневмонии нужны именно прогулки на свежем воздухе. Просто проветривать помещение будет недостаточно.