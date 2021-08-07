От воды может быть вред

Вода – один из важнейших элементов, обеспечивающих жизнь человека. Она просто необходимо, поскольку без нее мы не можем существовать. Часто о воде говорят как об эффективном средстве борьбы с избыточным весом и различными заболеваниями. Еще нередко приводятся суточные нормы потребления жидкости.

Однако известный врач Татьяна Кусайко посмотрела на ситуацию с другой стороны. Она заявила, что подобные рекомендации подходят не всем. В каких-то случаях вода способна нанести вред здоровью. Это происходит из-за избыточного потребления жидкости.

В такой ситуации почки не успевает пропускать через себя воду, и она попадает в другие органы. В организме нарушается баланс, и появляются отеки. Наибольшая опасность возникает при отеке мозга, при его увеличении человек и вовсе может умереть.

По словам Кусайко, наш организм может 0,8-1 л воды в час. Объем в 2 л в час может оказаться критическим. «Питерец.ру» считает, что к этим словам нельзя не прислушаться.