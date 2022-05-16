Мошенники стали действовать по-новому

Центробанк сообщил о новой схеме, которую стали использовать мошенники. Теперь злоумышленники прибегают к теме санкций. Эти люди по-прежнему действуют через телефонные звонки.

Они сообщают жертве, что у банка якобы возникли проблемы из-за санкций. Поэтому необходимо перевести сбережения на «специальный счет». При этом мошенники утверждают, что снять деньги оттуда человек сможет в любое время.

Чтобы открыть такой «счет», человеку нужно назвать номер карты, код на обратной стороне и СМС от банка. Некоторые доверчивые граждане попадаются на уловку злоумышленников, после чего лишаются средств.

Еще мошенники предлагают жертвам оформить виртуальные карты Visa и Mastercard, по которым можно будет расплачиваться за рубежом. На эту удочку тоже попадаются некоторые люди.

«Питерец.ру» отмечает, что тактика злоумышленников осталась почти такой же. Тема с санкциями стала новым поводом, который позволяет обманывать граждан.



