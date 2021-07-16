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Питерец.ру » Общество » Мошенники опять активизировались

Мошенники опять активизировались

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
ugorskinfo.ru
Мошенники стали активнее на фоне появления школьных выплат

Попытки отнять деньги у населения предпринимаются мошенниками регулярно. Тактика этих злоумышленников предельно проста – обмануть, запутать и вынудить ошибиться. Так доверчивые граждане передают свои данные, регистрируются на поддельных сайтах и попадаются на другие уловки.

«Питерец.ру» отмечает, что сейчас мошенники стали активнее на фоне выплат для школьников. Уже с начала июля было обнаружено 170 сайтов, содержащих объявления о выплатах.

Мошенники действовали по следующей схеме. Они указывали информацию о сумме выплат и предлагали связать с юристом для получения этих денег. Потом злоумышленники получали данные банковских карт или вымогали у граждан комиссию.

Напоминаем, что связываться с такими людьми опасно. Деньги будут начисляться гражданам напрямую. Но сначала нужно подать заявку в Пенсионном фонде или на портале Госуслуг. Других же действий здесь совершать не требуется.

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