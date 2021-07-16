Мошенники опять активизировались

Попытки отнять деньги у населения предпринимаются мошенниками регулярно. Тактика этих злоумышленников предельно проста – обмануть, запутать и вынудить ошибиться. Так доверчивые граждане передают свои данные, регистрируются на поддельных сайтах и попадаются на другие уловки.

«Питерец.ру» отмечает, что сейчас мошенники стали активнее на фоне выплат для школьников. Уже с начала июля было обнаружено 170 сайтов, содержащих объявления о выплатах.

Мошенники действовали по следующей схеме. Они указывали информацию о сумме выплат и предлагали связать с юристом для получения этих денег. Потом злоумышленники получали данные банковских карт или вымогали у граждан комиссию.

Напоминаем, что связываться с такими людьми опасно. Деньги будут начисляться гражданам напрямую. Но сначала нужно подать заявку в Пенсионном фонде или на портале Госуслуг. Других же действий здесь совершать не требуется.