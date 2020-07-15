«Питерец.ру» отмечает, что во время пандемии коронавируса активизировались мошенники. Они предлагают людям оформить социальные выплаты в интернете. В итоге доверчивые граждане сообщают конфиденциальные сведения, что нередко приводит к потере денежных средств.

По имеющимся данным, за последние полгода россияне передали мошенникам более 8 млрд. руб. Интересно, что в 2020 году количество сайтов, через которые осуществляется обман граждан, увеличилось в 5 раз по сравнению с прошлогодним периодом. Названия таких сайтов напоминают портал Госуслуг и прочие официальные площадки, за счет чего люди поддаются обману. Так что гражданам нужно проявлять бдительность и не попадаться на уловки интернет-мошенников.