В Петербурге аферисты выманили у пенсионерки почти 3 миллиона рублей

Днем минувшей среды пожилой женщине на сотовый телефон позвонил неизвестный мужчина. На телефоне высвителся код Москвы. Телефонный собеседник преставился сотрудником банка «ВТБ». Злоумышленник сообщил пенсионерке, что какие-то мошенники якобы пытались оформить кредит на её имя.

Запугав собеседницу, мошенник убедил ее снять все деньги со счета и перевести на другой счет. В итоге на счет мошенникам пожилая женщина перевела 2 940 898 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.