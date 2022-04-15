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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге аферисты выманили у пенсионерки почти 3 миллиона рублей

В Петербурге аферисты выманили у пенсионерки почти 3 миллиона рублей

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Опубликовал: Anton78
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Мошенники выманили у пенсионерки с Васильевского острова почти 3 миллиона рублей

Днем минувшей среды пожилой женщине на сотовый телефон позвонил неизвестный мужчина. На телефоне высвителся код Москвы. Телефонный собеседник преставился сотрудником банка «ВТБ». Злоумышленник сообщил пенсионерке, что какие-то мошенники якобы пытались оформить кредит на её имя.

Запугав собеседницу, мошенник убедил ее снять все деньги со счета и перевести на другой счет. В итоге на счет мошенникам пожилая женщина перевела 2 940 898 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Васильевский остров мошенничество пенсионеры
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