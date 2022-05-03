Активно обманывали пенсионеров

Телефонные мошенники продолжают использовать методы, с помощью которых завладевают деньгами доверчивых граждан. По данным «Питерец.ру», за последний месяц петербургские пенсионеры лишились таким способом более 15 млн руб.

Мошенники применяют разные схемы. Злоумышленники представляются полицейскими, работниками банка, следователями. Они могут позвонить человеку и сообщить, что кто-то пытается украсть деньги с его счета или оформить кредит. В ходе разговора мошенник получает от пенсионера конфиденциальные сведения, после чего заполучает его деньги.

Или же злоумышленник просит совершить перевод по определенным реквизитам. Бывает, что мошенник требуется взятку, поскольку чей-то близкий якобы попытал в неприятность, и против него могут возбудить уголовное дело. В общем, этих методов и способов много.

Поэтому нужно проявлять особую бдительность во время телефонных разговоров. Еще не следует открывать дверь квартиры незнакомым людям. Вроде бы все это просто до банальности. Но почему-то в какие-то минуты человек забывает о мерах предосторожности и оказывается в ловушке.