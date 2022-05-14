Почему провались транспортная реформа

Готовящаяся в Северной столице транспортная реформа явно провалилась. Этот факт сразу же стал очевиден. Жители города активно критикуют Смольный. Конечно же, повод для такого недовольства имеется.

«Питерец.ру» задается вопросом: «Каковы причины этого провала?» Сама идея была хорошей. Власти намеревались увеличить поступление в городской бюджет. Но Беглов и его команда не учли ряд важных нюансов.

Во-первых, далеко не все готовы отказаться от платы наличными. Поэтому новая система оказалась для таких петербуржцев неприемлемой. Во-вторых, нельзя было сбрасывать со счетов фактор технических накладок. С расчетом на месте иногда возникают сложности. В-третьих, автобусов, которые пришли на смену маршруткам, явно не хватает. В-четвертых, плохо продуман вопрос с перевозкой инвалидов.

В общем, возникли проблемы не с самой идеей, а ее реализацией на практике. Некоторые аспекты реформы были недостаточно хорошо проработаны.



