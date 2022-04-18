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Питерец.ру » Общество » Ночных автобусов не будут

Ночных автобусов не будут

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56
Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
gorod-plus.tv
В Петербурге не стали возвращать ночные автобусы

«Питерец.ру» сообщает, что в транспортном комитете Северной столицы ответили на вопрос относительно ночных автобусов. Этот вопрос периодически поступал от жителей города. Петербуржцы хотят, что такое движение было возобновлено.

Однако власти Петербурга прока не готовы к этому шагу. Поэтому ночные автобусы, прекратившие движение в 2020 году, возвращены не будут. Ранее они курсировали в летнее время. Но из-за пандемии от такой практики пришлось отказаться. Сейчас ситуация с коронавирусом несколько улучшилась. Логично, что петербуржцы стали спрашивать про автобусы.

Позиция властей логична и понятна. Во-первых, ночное движение транспорта – не самая важная тема. Во-вторых, пока не ясно, как будет развиваться дальнейшая ситуация с пандемией. Некоторые эксперты прогнозируют, что летом будет начало очередной волны.

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