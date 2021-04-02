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Питерец.ру » Общество » Исчезнет более 200 маршруток

Исчезнет более 200 маршруток

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Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
Транспортная реформа приведет к отмене большого количества маршрутов

«Питерец.ру» сообщает, что в июне текущего года в Северной столице стартует транспортная реформа. Она приведет к отмене 238 автобусных маршрутов, в том числе — 222 коммерческих. В городе останется 451 маршрут (это общее количество государственных и частных маршрутов). Также появится 100 новых автобусных маршрутов и 2 троллейбусных.

При этом частники будут обязаны работать по тем же правилам, что и государственный перевозчик. Например, это касается перевозок пассажиров, относящихся к льготной категории граждан.

Пока транспортная реформа вызывает вопросы. Насколько эффективными окажутся перемены? Приведут ли они к желаемым результатам? Оправданы ли планируемые расходы? Посмотрим, как все будет происходить в реальности.

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