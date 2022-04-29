День СПбГМТУ провели в Ленинградской области

В четверг, 28 апреля профориентационный «десант» Корабелки посетил город Тосно. В средней образовательной школе №4 состоялся выездной «День СПбГМТУ».

Сотрудники отдела профориентации, представители военно-учебного центра и инженерно-экономического факультета провели целый ряд мероприятий для учащихся 8-11 классов.

Для школьников были организованы: урок мужества, уроки финансовой грамотности, профориентационные игры. Кроме того, выпускники школы, учащиеся 10-11 классов познакомились с возможностями поступления в морской технический университет.

Во время перемен между уроками ученики отвечали на каверзные вопросы викторины, участвовали во флешмобе вместе со студентами Корабелки, командой по чирлидингу «Калипсо», с удовольствием фотографировались с хештегами университета.

Традиционный концерт, подготовленный силами творческих коллективов Корабелки, понравился всем гостям мероприятия. По окончанию программы участники получили поощрительные дипломы и памятные призы с символикой университета. Всего в Дне университета приняли участие свыше 200 тосненских школьников.