Студенты СПбГМТУ встретились с одним из руководителей Хабаровского судостроительного завода

Во вторник, 15 марта в морском техническом университете состоялась встреча исполняющего обязанности главного инженера АО «Хабаровский судостроительный завод» Сергея Королева со студентами Корабелки.

Во вступительном слове проректор по образовательной деятельности Елена Счисляева представила гостя студенческой аудитории, отметив, что он является выпускником нашего университета и закончил в 2017 году вечерне-заочный факультет СПбГМТУ.

Встреча с главным инженером одного из предприятий, входящих в ОСК, организована по инициативе ректората университета. Сергей Королев выступил перед студентами с лекцией о перспективах карьерного развития в судостроительной отрасли.

После рассказа Сергея Королева о том, как складывалась его собственная карьера, ребята в рамках живого диалога стали задавать вопросы. Их интересовало: какие именно специальности востребованы в судостроительной отрасли Дальнего Востока, и, в частности, на Хабаровском судостроительном заводе, а также условия работы молодых инженеров.

Бывший выпускник Корабелки рассказал о перспективах и возможностях, существующих для молодых специалистов в самом начале карьеры, и поделился мнением: каким именно должно быть первое место работы – конструкторским бюро или судостроительным предприятием. Студенты интересовались возможностью прохождения летней практики на заводах Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре.

По окончании встречи Сергей Королев дал свои контакты студентам Корабелки, заинтересованным в работе на Дальнем востоке.