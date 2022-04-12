С приходом апреля студенческий хор Корабелки "Gaudeamus" открыл сезон выступлений. 2 апреля состоялся первый концерт хора в новом составе, прошедший в Библиотеке № 4. В программе концерта приняли участие не только хористы с программой из 9 произведений, но и студенты, которые обучаются игре на фортепиано и гитаре при СПбГМТУ.

4 апреля хор "Gaudeamus" успешно выступил на конкурсе "Волшебная феерия" в Доме Кочневой на Фонтанке, став лауреатом II степени в категории "Академическое хоровое пение".

С 8 по 10 апреля в Белом зале Политехнического университета имени Петра Великого хор "Gaudeamus" по традиции принял участие в хоровом конкурсе технических вузов России "БЛАГОВЕСТ". Участники хора отмечают, что выступление – это всегда прекрасная возможность почувствовать сценическое волнение и преодолеть себя.

Ребята прекрасно спелись в новом составе – на данный момент в хоре 15 человек: 5 сопрано, 4 альта, 1 тенор и 5 басов.

Поздравляем хористов с отличным началом сезона и благодарим художественного руководителя "Gaudeamus" Олесю Однорог.