И это называется «дешевеет»?!

Воспринимать ситуацию с ценами на продукты лучше с долей юмора. Иначе можно загнать себя в депрессию или получить сердечный приступ. Товары в магазинах резко подорожали, а теперь начинают как бы дешеветь.

Причем это так называемое «падение цен» сопровождается оптимистичными заявлениями. Создается ощущение, что ситуация изменилась кардинальным образом. На деле же все это напоминает сцену из «Уральских пельменей», где герой Андрея Рожкова радовался обвалу доллара, который упал на 2 копейки.

Но мы сейчас не про доллар – там как раз все нормально, поскольку рубль вернул утраченные позиции – а про «подешевевший» сахар. Здесь получается такой же сценарий, как в ролике юмористов. В Росстате сообщили, что с 16 по 22 апреля цена на этот продукт в среднем снизилась на 1,1%. Ах, как это много! Вот уж подешевел! Причем такая тенденция наблюдается вторую неделю. Это вообще шикарно!

Только в Росстате забыли упомянуть, насколько сначала этот самый сахар подорожал. А эти цифры несопоставимы с едва заметным снижением цены. Понятно, что это объективные реалии. Хорошо, что удалось приостановить повышение стоимости продуктов. Стали дешевле яйца, куры, свинина, мука, капуста, бананы.

Власти активно работают в этом направлении. В частности, глава петербургского парламента Александр Бельский сообщил о постоянном мониторинге цен, который проходит в магазинах и аптеках города.

При этом «Питерец.ру» хочет, чтобы в заявлениях о снижении стоимости было поменьше пафоса. Понятно, что инфляция сейчас наблюдается во всем мире. И не наша страна в этом виновата. Но хочется, чтобы власти лучше контролировали цены и не допускали их необоснованного повышения.

Ну а радоваться, что какой-то продукт подешевел на условные 1-2% после подорожания на 30-50% – это уж, извините, из категории «театра абсурда»!