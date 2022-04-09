Доллар упал еще больше

«Питерец.ру» сообщает, что курс доллара снизился до отметки в 73 руб. Это наихудшие показатели американской валюты с 2020 года. При этом евро упал до 78 руб. Такая тенденция наблюдается на фоне мер, предпринимаемых российским правительством и Центробанком.

Логично, что происходит укрепление рубль. Наша валюта не только отыграла потерянное с начала спецоперации на Украины, но и превзошла показатели конца февраля. На позиции доллара и евро также повлияла непоследовательная политика Запада. Ответные меры России привели к падении этих валют.

Однако на фоне укрепления рубля не происходит снижения цен в магазинах. Так что радости от этого становится не так много. Петербуржцы видят, как подорожали товары и услуги. Но обратного движения цены не происходит.

Конечно, для этого имеются определенные экономические причины. Однако обычные люди уверены, что производители и продавцы пытаются извлечь пользу из сложившейся ситуации. Некоторые эксперты допускают, что цены могут снизиться через 2-3 месяца. Но для этого рубль должен продолжить укрепляться.