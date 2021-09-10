Владельцы автомобилей постоянно жалуются на рост стоимости бензина. Это происходит в нашей стране практически постоянно. Причем картина получается довольно странной. Бензин дорожает независимо от ситуации на нефтяном рынке.

«Черное золото» растет в цене – бензин тоже. Цена на нефть падает – горючее все равно дорожает. Где здесь логика? Это остается загадкой, которую нельзя объяснить ни с экономической, ни с логической точки зрения.

И вот наступил момент, когда бензин подешевел. Это произошло по итогам прошлой недели. Стоимость автомобильного топлива в Петербурге снизилась на 0,5%. Можно сказать, что цены на бензин рухнули, и он несказанно подешевел. Теперь водители счастливы, поскольку могут сэкономить много денег.

В среднем же бензин подешевел на 0,31%. «Питерец.ру» считает, что это тоже очень высокие показатели. Получается экономия 15 копеек с 1 литра. Бензин АИ-92 подешевел на 17 копеек, АИ-95 – на 16 копеек, АИ-98 – на 8 копеек. Даже цена дизтоплива снизилась на 7 копеек. Это настоящий обвал цен, ставший праздником для автомобилистов. А ведь это случилось впервые в 2021 году!