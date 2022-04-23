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Питерец.ру » Общество » Московские команды взяли верх над петербургскими разработчиками в хакатоне Global AI Challenge

Московские команды взяли верх над петербургскими разработчиками в хакатоне Global AI Challenge

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
PIXABAY
Результаты международного хакатона по искусственному интеллекту Global AI Challenge огласили в Университете Иннополис.

Результаты международного хакатона по искусственному интеллекту Global AI Challenge огласили в Университете Иннополис. Московские команды одержали победу над программистами из Санкт-Петербурга.

В рамках мероприятия соревновались 90 команд из 15 стран. О том, кому ушли призовые места, сообщили на сайте правительства России.

Первое и второе заняли команды из Москвы. Третье место между собой разделили команды DrugANNs и Semyons, в состав которой вошли разработчики из Северной столицы, а также австрийской Вены.

IT-специалисты Национального исследовательского университета ИТМО ранее становились победителями подобных конкурсов. Однако исследования рейтингового агентства показали, что Петербург отстает от российской столицы по уровню образовательной и научной подготовкив сфере информационных технологий.

Отмечается, что из города на Неве уже продолжительное время происходит отток IT-специалистов. Эксперты винят в этом чиновников из команды губернатора Александра Беглова, которые не принимают решительных шагов для поддержки этой отрасли. Недавно в Смольном отказали крупному инвестору, который планировал построить в городе инновационный исследовательский IT-центр.

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