Петербург стал лидером по числу победителей в полуфинале «Цифрового прорыва» в СЗФО

Вчера в СЗФО завершился региональный этап всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей ». В нем приняли участие 168 команд из 68 регионов России. За 48 часов специалисты создали 120 IT-решений, которые помогут властям оперативно реагировать на нештатные ситуации и защищать свои данные, а бизнесу — повышать уровень клиентского сервиса и оптимизировать процессы. В хакатоне приняли участие 70 сборных команд из Санкт-Петербурга, из них 11 оказались в числе победителей. Авторы лучших проектов разделили между собой призовой фонд порядка 3 миллионов рублей и получили возможность реализовать свои решения.

Участники из Санкт-Петербурга предложили решения для обеспечения безопасности в городах, дистанционного обучения сотрудников в сфере электроэнергетики, оптимизации бизнес-процессов, защиты государственно-важной информации и развития актуальных цифровых компетенций у российских специалистов.

«Заключительный полуфинальный хакатон в СЗФО побил все рекорды регионального этапа по количеству команд-участников и по числу полученных решений. Больше всего победителей было из Санкт-Петербурга (30 человек), а также из Москвы, Татарстана, Калининградской области и Чеченской Республики. 45 команд, вошедших в шорт-лист, отправятся в финал конкурса, который состоится с 27 по 29 ноября. Там лучшие команды «Цифрового прорыва» сразятся за главный приз. Учитывая уровень команд, это точно будет самое зрелищное IT-событие этого года», — рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Команда из Санкт-Петербурга ToWeDo заняла первое место в кейсе ПАО «Россети». Участники создали онлайн-тренажер, который поможет дистанционно обучить сотрудников компании работе с новыми цифровыми подстанциями. На втором и третьем месте также оказались команды с петербургскими специалистами в составе — «телевизор» и Ninsar.

IT-специалисты из Санкт-Петербурга победили и в решении задачи от Госкорпорации «Росатом». Они создали умные системы, которые собирают и представляют в наглядном виде информацию, необходимую для принятия управленческих решений. Первой оказалась команда «СыкТыкПык», NOVA и LazyLoad заняли второе и третье места.

Команда From Tatarstan with Love с участником из Санкт-Петербурга заняла второе место в кейсе от Калининградской области, разработав единые стандарты защиты данных органов исполнительной власти региона. А команда «MAMA» оказалась на третьем месте в решении задачи от ПАО Сбербанк, представив алгоритм, который на основе анализа данных выявляет, какие цифровые компетенции будут востребованы на рынке труда в ближайшем будущем.

«Хакатон в Северо-Западном IT-хабе стал настоящей кульминацией полуфинального этапа. Мы получили сильнейшие решения. Многие из них — связаны с искусственным интеллектом, большими данными и предиктивной аналитикой. Это демонстрирует яркий тренд цифровой трансформации: как представители бизнес-сообщества, так и госструктур при принятии управленческих решений все чаще опираются на данные и аналитику. Ярчайшее подтверждение того, что данные становятся новой нефтью. И здесь, на «Цифровом прорыве», мы отслеживаем эти тренды и развиваем у специалистов самые актуальные IT-навыки: помогаем формировать команды, которые будут развивать российскую индустрию в ближайшие годы», — прокомментировал руководитель конкурса «Цифровой прорыв», директор РАЭК Сергей Плуготаренко.

Правительство Санкт-Петербурга также выступило в качестве постановщика кейса, предложив участникам создать технологии, которые смогут анализировать обращения граждан в госорганы и выявлять сообщения о нештатных ситуациях — ДТП, пожарах, авариях в жилых домах или на производствах.

Первое место в решении задачи также заняла команда из Санкт-Петербурга — MozhaykaTeam. Участники представили сервис с интерактивной картой, на которой в режиме реального времени отображаются данные о событиях, требующих немедленного вмешательства. Команды с петербургскими специалистами в составе — papapi papapa papipu и O-Fun — оказались на втором и третьем местах.

Все три дня велась прямая трансляция из специально оборудованной медиа-студии. Более 150 тысяч зрителей наблюдали за ходом соревнования и насыщенной деловой программой. В день старта хакатона состоялся открытый круглый стол с участием первых лиц регионов СЗФО и представителей корпораций. Вместе с организаторами конкурса они обсудили актуальные направления и основные барьеры на пути цифровой трансформации федерального округа. Участники мероприятия обратили внимание на важную роль «Цифрового прорыва» в процессе подготовки кадров и поиска IT-решений для социальной сферы и бизнеса и выразили готовность сотрудничать с командами-победителями. Также в прямом эфире прошла серия мастер-классов, интервью, лекций и дискуссий об IT-бизнесе и карьере.

Команды, которые вошли в шорт-лист полуфинала в СЗФО, отправятся в финал конкурса, запланированный на 27-29 ноября. Там вместе с лучшими специалистами регионального этапа и летнего онлайн-чемпионата для индивидуальных специалистов они поборются за главный приз. 45 команд-победителей финала попадут на Гранд-финал в Москве 7-8 декабря, где смогут представить финальные питчи своих разработок и заключить контракт о пилотировании и внедрении своего проекта или получить предложение о трудоустройстве от ведущих работодателей страны.