Регбисты петербургской команды ZASTAVA закрыли 2020 год победой

Петербургская ZASTAVA по регби-7 обыграла своих соперников с одинаковым счетом — 14:12, помимо удивительного совпадения счета в трех матчах третьего тура ЧР, результаты говорят о том, что победа досталась команде ZASTAVA нелегко. Это вторая игра в России тренера Вуйо Зангки из ЮАР и первая победа команды в одном из туров Чемпионатов России.

Петербургские спортсмены уверенно заняли первое место в последнем туре уходящего года, одержав победы над «Красным яром» 54:0), «Металлургом» (44:0) и казанской «Стрелой» (24:10). В четвертьфинале петербуржцы взяли верх над «Владивостокскими тиграми» (14:12), в полуфинале обыграли Локомотив-Пензу (14:12) и наконец оставили позади явного фаворита тура «ВВА-Подмосковье».

ZASTAVA выиграла благодаря успешной реализации. Фаворитом финала долго казалась подмосковная команда, но более тактичная игра команды из Санкт-Петербурга почти не дала своим соперникам шансов.

Четвертый и пятый тур Чемпионата России пройдут в 2021 году.