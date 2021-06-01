В Петербурге будет проходить студенческий чемпионат по искусственному интеллекту

I Открытый Чемпионат по искусственному интеллекту «SPb AI Champ'21 » пройдет осенью 2021 года. Проект состоится впервые и объединит более 10 000 студентов российских технических вузов.

Проект призван стимулировать интерес молодежи к изучению искусственного интеллекта, формировать практические навыки начинающих специалистов, популяризировать профессии в области высоких технологий, чтобы формировать платформу технологического прорыва страны. К участию будут приглашаться независимые конкурсанты – студенты российских вузов, а также команды, представляющие образовательные организации.

Состязание пройдет с использованием платформы для проведения ИТ-чемпионатов All cups, созданной Mail.ru Group. Задания будут связаны с разработкой алгоритмов игровых стратегий в виртуальной среде, разработкой классифицирующих и генеративных алгоритмов на базе технологий искусственного интеллекта. Предусмотрены командный и индивидуальный зачеты, номинации по возрасту, специальные номинации и призы от партнеров проекта.

«ИТ-чемпионаты являются важной частью нашей образовательной экосистемы. Мы проводим их уже больше десяти лет и накопили богатый опыт, которым рады делиться. Первый SPb AI Champ пройдет на платформе All Cups. Искусственный интеллект и все, что с ним связано, сегодня на пике популярности. Эти технологии востребованы и в ближайшее время интерес к ним вряд ли ослабнет. Мы рады поддерживать тягу студентов к сфере искусственного интеллекта, ведь будущее технологий в их руках», – отметил Дмитрий Смыслов, вице-президент по персоналу и образовательным проектам Mail.ru Group.

Регистрация участников состоится с 1 июля по 31 августа, а сам чемпионат пройдет в несколько этапов: отборочный (заочный) – с 1 сентября по 31 октября и очный финал, который проведут в начале ноября. Участниками отборочного этапа станут более 10 000 студентов, а финалистами – около 300 человек. В сентябре и октябре для финалистов будут организованы лекции и вебинары от ведущих экспертов в области искусственного интеллекта.

«SPb AI Champ'21» состоится при поддержке Правительства Санкт-Петербурга. Стратегический партнер – Mail.ru Group и All cups, технологические партнеры – ГК «Росохрана», группа компаний ЦРТ.