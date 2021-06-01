Payeer

ента новостей

16:34
Программа зарубежных гастролей театра «Санктъ-Петербургъ Опера»
16:22
В Петербурге наградили победителей фестиваля «Российская студенческая весна»
16:20
Определены победители номинаций «Современный танец» и «Уличный танец»
16:18
Театр «На Литейном» завершает сезон спектаклем «Женитьба Фигаро»
16:16
В Петербурге будет проходить студенческий чемпионат по искусственному интеллекту
16:13
В Ленобласти в соединениях и воинских частях начался новый период обучения
16:10
«Теплосеть Санкт-Петербурга» работает в режиме повышенного готовности
16:08
Пресс-секретарь Пятого канала победила в конкурсе «Пресс-служба года»
16:05
В Ленобласти на пожаре пострадали два ребенка
10:40
В Ленобласти таксист протаранил микроавтобус со школьниками
10:21
Господа, ваш творог просроченный!
09:59
Уникальное издание книги Ф.М. Достоевского представит его правнук
09:46
Французы обезумели
09:42
В Петербурге строитель упал с 12-го этажа
23:51
Тарасенко принёс сборной России историческую победу над Швецией на хоккейном чемпионате мира
20:48
20 молодых петербуржцев станут участниками смены #МЫВМЕСТЕ форума «Таврида» в Крыму
20:47
Петербуржец представит проект картотеки доноров крови для животных на форуме «Алтай. Территория развития – 2021»
16:25
В Петербурге полицейские задержали «целительницу» из Вышнего Волочка
16:18
Россельхознадзор в Петербурге выявил комбинат, выпускающий просроченный творог
12:20
В Петербурге на праймериз "Единой России" победили Макаров и Боярский
12:12
В Петербурге полицейские задержали троих виновников поджога мебельного магазина
11:44
Лаборатория медиапоэзии. Цифровое настоящее
11:42
На открытии гала-концерта фестиваля «Добровидение» выступил с приветствием Михаил Романов
11:04
В Петербурге пенсионерка перевела мошенникам 2,8 миллиона рублей
09:58
Что делать с электросамокатами?
09:22
Участники ПМЭФ увидят необычные машины
21:37
400 спортсменов встретились на Фестивале единоборств в Петербурге
16:17
Баскетбольный «Зенит» завершил сезон поражением в полуфинале плей-офф Единой Лиги ВТБ
14:11
В Ленобласти расчеты системы С-400 «Триумф» ЗВО отразили воздушный удар в ходе тренировки
14:09
В Ленобласти прошёл чемпионат Росгвардии по легкоатлетическому кроссу
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Петербурге будет проходить студенческий чемпионат по искусственному интеллекту

В Петербурге будет проходить студенческий чемпионат по искусственному интеллекту

0
50
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
PiXABAY
В Санкт-Петербурге пройдет первый Всероссийский чемпионат по искусственному интеллекту среди учащихся технических вузов

I Открытый Чемпионат по искусственному интеллекту «SPb AI Champ'21» пройдет осенью 2021 года. Проект состоится впервые и объединит более 10 000 студентов российских технических вузов.

Проект призван стимулировать интерес молодежи к изучению искусственного интеллекта, формировать практические навыки начинающих специалистов, популяризировать профессии в области высоких технологий, чтобы формировать платформу технологического прорыва страны. К участию будут приглашаться независимые конкурсанты – студенты российских вузов, а также команды, представляющие образовательные организации.

Состязание пройдет с использованием платформы для проведения ИТ-чемпионатов All cups, созданной Mail.ru Group. Задания будут связаны с разработкой алгоритмов игровых стратегий в виртуальной среде, разработкой классифицирующих и генеративных алгоритмов на базе технологий искусственного интеллекта. Предусмотрены командный и индивидуальный зачеты, номинации по возрасту, специальные номинации и призы от партнеров проекта.

«ИТ-чемпионаты являются важной частью нашей образовательной экосистемы. Мы проводим их уже больше десяти лет и накопили богатый опыт, которым рады делиться. Первый SPb AI Champ пройдет на платформе All Cups. Искусственный интеллект и все, что с ним связано, сегодня на пике популярности. Эти технологии востребованы и в ближайшее время интерес к ним вряд ли ослабнет. Мы рады поддерживать тягу студентов к сфере искусственного интеллекта, ведь будущее технологий в их руках», – отметил Дмитрий Смыслов, вице-президент по персоналу и образовательным проектам Mail.ru Group.

Регистрация участников состоится с 1 июля по 31 августа, а сам чемпионат пройдет в несколько этапов: отборочный (заочный) – с 1 сентября по 31 октября и очный финал, который проведут в начале ноября. Участниками отборочного этапа станут более 10 000 студентов, а финалистами – около 300 человек. В сентябре и октябре для финалистов будут организованы лекции и вебинары от ведущих экспертов в области искусственного интеллекта.

«SPb AI Champ'21» состоится при поддержке Правительства Санкт-Петербурга. Стратегический партнер – Mail.ru Group и All cups, технологические партнеры – ГК «Росохрана», группа компаний ЦРТ.

Источник: All Cups
мы в Telegram
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

18-02-2021, 19:00
Разработки профессора ЛЭТИ позволят повысить доверие общества к искусственному интеллекту
22-04-2020, 12:38
Легендарной Корабелке 90 лет
5-11-2020, 20:01
Татьяна Черниговская пригласила российских студентов поучаствовать в олимпиаде «Я – профессионал»
16-09-2020, 17:41
Ежегодная церемония чествования лучших выпускников вузов пройдет в пятницу
26-06-2013, 13:51
Петербург принимает Финал студенческого чемпионата мира по программированию
23-11-2020, 19:49
Чемпионат по созданию Машины Голдберга

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
106
Сегодня, 10:40
В Ленобласти таксист протаранил микроавтобус со школьниками
0
250
28-05-2021, 11:40
В Ленобласти в ДТП погибли ребёнок и двое взрослых
0
296
27-05-2021, 11:17
В Петербурге пассажирский автобус врезался в столб
0
271
26-05-2021, 11:50
В Петербурге мужчина на электросамокате сбил женщину и скрылся
Наверх