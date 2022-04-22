Какое яйцо правильное?

Пасха – важнейший христианский праздник, во время которого верующие вспоминают о воскресении Христа. Для кого-то этот праздник имеет глубокое религиозное значение. Другие же воспринимают Пасху в бытовом или культурном контексте. Одним из важнейших атрибутов Пасхи, связанных с бытовым православием, считается крашеное яйцо. Эта традиция существует на протяжении многих веков. Верующие красят на Пасху яйца.

Петербургский священник Николай Савченко поделился мнением о правильных цветах для пасхальных яиц. Речь идет красном с его вариациями. По словам служителя церкви, этот цвет подчеркивает радость и славу. При этом церковь допускает здесь и другие цвета. Но следует избегать темных оттенков, поскольку они не совпадают с темой радостной пасхальной вести.

«Питерец.ру» считает, что не так важно, в какой цвет красит человек яйцо и делает ли это вообще. Главное – во что человек верит.