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Питерец.ру » Общество » В чем польза арахиса

В чем польза арахиса

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
gastronom.ru
Петербургский диетолог рассказала, почему нужно есть арахис

«Питерец.ру» сообщает, что диетолог Инна Кононенко рассказала, какую пользу оказывает арахис. По словам специалиста, всего горсть этого продукта позволяет быстрее уснуть. В арахисе содержится глицин, который способствует выработке мелатонина – гормона сна.

100 г арахиса в день позволит улучшить нервную деятельность. Он действует как успокоительное, что способствует глубокому здоровому сну. Это очень полезный продукт, который защищает сосуды от холестерина. Он также помогает при профилактике онкозаболеваний. Арахис снижает риск образования тромбов, повышает остроту зрения, улучшает память. Однако его нельзя употреблять людям с повышенным содержанием мочевой кислоты и страдающим подагрой.

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