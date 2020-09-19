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Питерец.ру » Общество » Можно ли есть копченую рыбу?

Можно ли есть копченую рыбу?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Существуют ли опасность от употребления копченой рыбы?

«Питерец.ру» сообщает, что петербургский диетолог Эльмира Ибрагимова высказала мнение по поводу копченой рыбы. Она развеяла миф относительно вредности этого продукта. По словам Ибрагимовой, при соблюдении правил копчения и хранения рыба не будет содержать вредных веществ.

Горячее копчение рыбы предполагает ее приготовление при высоких температурах в течение 5 часов. При холодном копчении процесс длится 5 дней, а температура составляет 35 градусов. Еще важно, чтобы в коптильне не было много рыбы. Нужно учесть, что рыба холодного копчения полезнее, поскольку в ней содержится больше питательных веществ.

Специалист рекомендует отдавать предпочтение надежным производителям конченой рыбы. Не стоит приобретать этот продукт на рынке, где невозможно проверить условия хранения.

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